Boris Johnson vergelijkt economische plannen van Labour met methodes van Stalin

De Britse premier Boris Johnson heeft de economische plannen van de grootste oppositiepartij Labour vandaag scherp bekritiseerd en vergeleken met methodes van Sovjetdictator Jozef Stalin. De sociaaldemocraten verachten onder voorzitter Jeremy Corbyn het streven naar winst zodanig, dat ze bereid zijn de basis van de welvaart te vernielen, schreef Johnson in een opiniebijdrage voor de krant The Telegraph. Met de bijdrage lanceerde de Britse eerste minister zijn campagne voor de parlementsverkiezingen van 12 december. Labour “doet alsof hun haat enkel gericht is tegen bepaalde miljardairs en wijst mensen met de vinger met een wraakzuchtig genoegen dat we sinds de vervolging van de koelakken door Stalin niet meer gezien hebben”, aldus Johnson. Koelakken waren enigszins welvarende boeren. De Sovjetdictator liet hen bij het begin van de jaren 30 oppakken, deporteren en vermoorden.

Volgens de premier zullen bij een verkiezingsoverwinning van Labour de belastingen verhoogd worden op alles: “op pensioenen, bedrijven, erfenissen, huizen en tuinen.” Labourvoorzitter Corbyn heeft op Twitter al gereageerd. Hij noemt de uithalen van Johnson “onzin die superrijken uitkramen om te vermijden dat ze een klein beetje meer belastingen moeten betalen.”

Het programma van Corbyn is één van de meest linkse die het Verenigd Koninkrijk de voorbije jaren heeft gezien. De sociaaldemocraten willen onder meer bedrijven hernationaliseren, het minimumloon verhogen en de gemiddelde duur van de werkweek verlagen tot 32 uur. Die maatregelen moeten worden gefinancierd door de belastingen voor de rijksten te verhogen. Eén van de meest omstreden punten is dat ondernemingen met meer dan 250 personeelsleden tien procent van hun aandelen aan een fonds zouden moeten geven dat door die werknemers gecontroleerd wordt en hen jaarlijks een dividend uitkeert.

Bron: Belga