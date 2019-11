Amerikaanse auteur Ernest Gaines gestorven

De Amerikaanse schrijver Ernest Gaines is overleden. Hij stierf op 86-jarige leeftijd in zijn huis in de Amerikaanse staat Louisiana, zo is meegedeeld door de universiteit van Louisiana en de Baton Rouge Area Foundation. De Afro-Amerikaanse auteur was bekend van werken als ‘A Gathering of Old Men’ (vertaald als: Oude mannen in opstand) en ‘A Lesson Before Dying’ (Een les voor het sterven). John Bel Edwards, de gouverneur van de Amerikaanse staat, heeft het overlijden van de schrijver op Twitter bevestigd. Hij zegt afscheid te nemen van een auteur “die zijn immense visie en literaire talent gebruikte om de verhalen van Afro-Amerikanen in het zuiden (van de VS) te vertellen”. Gaines heeft in totaal een tiental romans geschreven, waarvan er sommige ook werden verfilmd.

bron: Belga