Alarm Schiphol – Vertragingen op Schiphol door vals alarm

Het vals alarm op de Nederlandse luchthaven Schiphol en het onderzoek van de autoriteiten in een vliegtuig heeft woensdagavond tot tientallen vertragingen van vluchten geleid, meldt Schiphol. De luchthaven adviseert reizigers die nog moeten vertrekken eerst naar hun vluchtinformatie te kijken. Nadat om 18.45 uur de alarmering was verzonden, ging de Marechaussee naar het betreffende toestel en stonden hulpdiensten paraat. De D-pier van de luchthaven was tijdelijk afgesloten, maar ging weer open nadat rond 20.45 uur het sein was gegeven dat alles veilig was.

Er zijn geen vluchten geannuleerd, meldt Schiphol.

Bron: Belga