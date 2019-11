Adidas stelt met Uniforia officiële wedstrijdbal voor EURO 2020 voor

Adidas heeft de officiële wedstrijdbal voor het EK voetbal van komend jaar voorgesteld. Met Uniforia wil de sportartikelengigant verbondenheid in de verf zetten, naar aanleiding van de jubileumeditie van het toernooi, dat voor het eerst verspreid over heel Europa zal plaatsvinden en dus fans zal samenbrengen, zo klinkt het in een persmededeling. De naam Uniforia is zelf een mix van eenheid (‘Unity’) en euforie (‘Euforia’), die voetbal brengt. Het ontwerp van de bal wordt gekenmerkt door de GPS-coördinaten van de twaalf stadions en is gemaakt van ‘Hi-White’ materiaal, waardoor hij beter zichtbaar is op het veld.

“Voor het eerst in zijn zestigjarige geschiedenis wordt het EK in twaalf verschillende Europese landen gespeeld. Het kunstzinnige ontwerp van EK-bal Uniforia is daarom gebaseerd op het vervagen van grenzen, met in elkaar overlopende zwarte lijnen die doen denken aan verfstrepen. De felle kleuren die deze lijnen aanvullen op de bal, staan voor de diversiteit binnen de verschillende teams en hun fans. Samen staan ze symbool voor hoe de sport deze verschillende culturen samenbrengt op het toernooi en eenheid brengt over de grenzen heen. Qua vorm heeft de bal zijn optimale ronding te danken aan dezelfde structuur en panelen zoals die van de recente FIFA World Cup-modellen. Dit zorgt voor maximale prestaties zowel op het veld als op straat.”

Uniforia is de opvolger van Beau Jeu, de bal waarmee op het EK van 2016 in Frankrijk gespeeld werd. Vier jaar eerder werd er in Polen en Oekraïne gescoord met de Tango 12.

bron: Belga