VIDEO. ‘Temptation’-verleidster Zwanetta ondergaat schaamlipcorrectie: “Het ziet er heel anders uit nu”

Zwanetta Fox, een van de verleidsters van ‘Temptation Island 2018’, heeft een schaamlipcorrectie laten uitvoeren. Dat wilde ze al lang omdat ze er veel last van had. In een video vertelt ze hoe ze zich er nu bij voelt.

Zwanetta kennen we nog als de verleidster die in 2018 Mezdi rond haar vingers draaide in ‘Temptation Island’. Intussen heeft de 22-jarige Nederlandse zich een blond kapsel aangemeten én liet ze onlangs haar binnenste schaamlippen verkleinen. Dat wilde ze al lang, want van jongs af had ze pijn daar beneden. “Ik had bijvoorbeeld vaak last bij het fietsen. Als ik op het zadel zat, deed het pijn. Ook tijdens de seks had ik vaak last. Dan had ik een onprettig, schurend gevoel”, legt ze in een video uit.

Branderig gevoel

De ‘Temptation’-verleidster onderging haar operatie op 20 augustus. Vlak na de ingreep had ze erg veel pijn, maar dat beterde de dagen erna. “Toen ik thuiskwam en de verdoving uitwerkte, had ik super veel pijn. Het brandde zo erg, vooral na het plassen. Je staat gewoon on fire daar beneden. Het enige wat je kan doen, is rusten. Na enkele dagen werd het steeds beter en minder opgezwollen. Pas na twee weken kon ik weer een onderbroek aandoen. Na drie weken kon ik stilaan weer beginnen met sporten”, klinkt het.

Niet schamen voor schaamlipcorrectie

Ze wil vooral duidelijk maken aan andere vrouwen met hetzelfde probleem dat ze zich niet hoeven te schamen voor een schaamlipcorrectie. Ze is dan ook erg blij dat ze deze beslissing genomen heeft. “Ik kan het iedereen aanbevelen. Het ziet er nu heel anders uit, maar ik ben er erg blij mee. Ik kan nog niet vertellen of het anders voelt tijdens de seks, want die heb ik sindsdien nog niet gehad”, besluit ze.