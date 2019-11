Twee nonnen zwanger na missionariswerk in Afrika

De Katholieke Kerk is een onderzoek gestart nadat twee nonnen zwanger zijn geraakt tijdens hun missionariswerk in Afrika. De twee vrouwen, die tot twee verschillende religieuze gemeenschappen behoren in Sicilië, hadden nochtans hun geloften van kuisheid afgelegd.

Een van hen, een 34-jarige vrouw, ontdekte dat ze zwanger was nadat ze aanhoudende buikpijn had. Ze verhuisde ondertussen naar Palermo en zal wellicht het kloosterleven moeten opgeven zodat ze haar kind kan opvoeden. De tweede non, een moeder-overste, kwam na enkele weken te weten dat ze zwanger is. De vrouw komt oorspronkelijk uit Madagaskar en is ondertussen terug naar haar geboorteland gekeerd.

Welzijn van de kinderen

“Dit heeft tot consternatie binnen de Kerk geleid. Er is een onderzoek gestart”, zegt een bron van de Katholieke Kerk in Rome. “Ze hebben allebei strikte regels geschonden en seksuele relaties gehad, maar het welzijn van de kinderen is het belangrijkste.”