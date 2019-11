Tien keer meer duale leerlingen in vier jaar tijd

Dit jaar volgt een recordaantal van 1.765 leerlingen een duale opleiding in het secundair onderwijs, waarbij ze lessen op school met de praktijk in een bedrijf combineren. Daarmee is het aantal duale leerlingen in vier jaar tijd vertienvoudigd. Sinds dit schooljaar bieden 186 secundaire scholen, hogescholen en universiteiten meer dan tachtig verschillende duale opleidingen aan.