Russische vrouw met 2 kilo goud in haar schoenen opgepakt aan Chinese grens

Een Russische vrouw is aan de grens tussen Rusland en China door de douane gearresteerd met ongeveer 2 kilo goudstaven verstopt in haar schoenen. “De jonge vrouw liep op een weinig natuurlijke wijze en was zenuwachtig voordat ze langs de douane passeerde” in de stad Zabaikalsk, deelde de regionale douane mee.

Na een fouille met een metaaldetector “gaf ze vrijwillig acht goudstaven af, met een totaal gewicht van 1.863 gram, die met kleefband aan haar zolen waren vastgemaakt”, aldus de douane. Volgens expertises zijn de staven, “die op artisanale wijze werden gefabriceerd”, meer dan 5 miljoen roebel (ruim 70.900 euro) waard. De jonge vrouw zei dat ze het goud op verzoek van een Chinees transporteerde. Er werd een onderzoek wegens “smokkel van strategische grondstoffen” geopend.

Niet de eerste keer

Sinds begin dit jaar werden volgens de douane verscheidene Russen in Zabaikalsk gearresteerd die goud probeerden te smokkelen naar China. In augustus probeerde een Russin met tien goudstaven verstopt onder haar schoenen de grens over te steken. Op ambachtelijke wijze naar goud zoeken is een verbreide praktijk in Rusland.