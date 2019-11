Privébezittingen overleden Prodigy-frontman gaan onder de hamer

Kleren, trofeeën, zelfs een neuspiercing van Prodigy-frontman Keith Flint worden vanaf morgen geveild in het Britse Cambridge. Dat meldt veilinghuis Cheffins. De zanger maakte in maart dit jaar op 49-jarige leeftijd een einde aan zijn leven.

Een van de bijzondere zaken die geveild wordt, is het bed van de excentrieke Flint: een eikenhouten bed, afgewerkt met doornen in staal.

The Guardian have run a picture gallery of some of the items in tomorrow’s Keith Flint Collection auction. Well worth a look at the stunning pictures taken by @jjgiddens https://t.co/KMulP7F3Am

— Cheffins Fine Art (@CheffinsFineArt) November 6, 2019