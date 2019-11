Moordenaar heeft vreselijke laatste woorden voor ouders slachtoffer vlak voor executie

Een ter dood veroordeelde man heeft in zijn laatste woorden geen greintje respect getoond naar de ouders van zijn slachtoffer toe. Zo begreep hij niet dat de ouders boos op hem zijn.

Charles Rhines vermoordde in 1992 een 22-jarige uitbater van een donutzaak. Hij probeerde de winkel, waar hij enkele weken voordien ontslagen werd, te overvallen en stak daarbij Donnivan Schaeffer dood. Rhines werd ter dood veroordeeld. Die executie werd dinsdagavond uitgevoerd.

Bitter weinig respect

De laatste woorden van de 63-jarige man uit South Dakota vlak voor de executie getuigden van bitter weinig respect naar de ouders toe. “Ed en Peggy Schaeffer, ik vergeef jullie voor jullie boosheid en haat jegens mij. Ik bid tot God dat hij jullie boosheid en haat jegens mij vergeeft. Bedankt aan mijn team. Ik hou van jullie. Vaarwel. Hier gaan we dan. Dat is al wat ik te zeggen heb. Vaarwel”, zei hij.

Geliefde man

De ouders van het slachtoffer probeerden het niet aan hun hart te laten komen en focusten in een speech op hun zoon. “We waren gezegend om deze jonge man in onze familie en ons leven te hebben. Vandaag praten we over Donnivan, de man die van zijn familie, verloofde en vrienden hield. We zullen hem missen, en hebben hem al erg lang gemist”, klonk het.