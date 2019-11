Moeder woedend op café nadat ze kwetsende opmerking op rekening leest

Een vrouw uit Nieuw-Zeeland heeft haar ongenoegen geuit over een café waar ze vaste klant was. Op de rekening werd haar dochter immers op dubieuze manier beschreven.

Kimberly Sze was al jaar en dag trouwe klant van ‘Coffee Supreme’ in Christchurch, maar onlangs maakte ze er wel iets heel strafs mee. Toen ze de rekening kreeg, zag ze dat haar tafel beschreven werd als ‘gezin met het vervelende kind’.

Nooit voor problemen gezorgd

De moeder van drie was niet te spreken over het incident en trok naar Facebook om haar beklag te doen. “Hey Coffee Supreme, jullie zouden beter het personeel wat beter opleiden. Ons beledigen en dan ook nog eens te veel aanrekenen, is echt een geweldige zet. Dit is het tegenovergestelde van gastvrijheid. We komen bijna elk weekend langs en mijn dochter is vriendelijk en beleefd. Bovendien laten we de tafel altijd netjes achter. Mijn dochter heeft in jullie zaak nog nooit voor problemen gezorgd. Bovendien zeggen de obers telkens hoe schattig en lief ze is. Dus wat heeft dit dan te betekenen?”, schreef ze.

Verbolgen reacties

Haar bericht kreeg heel wat gedegouteerde reacties. “Dat is niet alleen onbeleefd, maar tevens een ongepaste manier om klanten te beschrijven”, en “Je zou verdere stappen moeten ondernemen”, is de algemene teneur.

Publiekelijke excuses

Kimberly liet weten dat ze intussen gecontacteerd werd door de zaak. Haar rekening werd volledig terugbetaald ter compensatie.

Intussen heeft het café zelf ook gereageerd op het voorval. “We hebben een fout gemaakt door een klant te schofferen. Het spijt ons enorm en we willen ons publiekelijk excuseren. We zullen er alles aan doen om dit recht te zetten”, klinkt het.