Eén op de vijf vrouwen denkt beter te klussen dan haar partner

Wie denkt dat de man altijd verantwoordelijk is voor klusjes in het huis, heeft het mis. Maar liefst 22% van de Nederlandse vrouwen zegt beter te kunnen klussen dan hun partner. Dit blijkt uit een onderzoek van LaminaatenParket.nl onder 1.336 Nederlanders met een relatie.

Van alle vrouwelijke respondenten vertrouwt daarnaast een kwart haar wederhelft niet met zware klusapparatuur. Opvallend genoeg neemt de mate waarin Nederlandse vrouw haar partner vertrouwt met zware klusapparatuur juist af wanneer het opleidingsniveau stijgt. Zo is slechts 19% van de praktisch geschoolde vrouwen er gerust op wanneer hun partner een zware boor of reprozaag hanteert, tegenover 30% van de hoogopgeleiden. “De klussende man met een winkelhaak in zijn achterzak en een duimstok achter zijn oor, is een bekend stereotype”, zegt Floris Jeurissen van LaminaatenParket.nl. “Uit dit onderzoek blijkt echter dat lang niet alle mannen kluskeizers zijn.”

Onjuist gereedschap

Een verder bewijs van het gebrek aan kluskennis is dat 15% van de Nederlandse mannen van het meeste gereedschap niet weet waarvoor het dient. Onder jonge mannen stijgt dit percentage zelfs tot 23%. Het lijkt dan ook geen verrassing dat ongeveer de helft van de mannelijke respondenten zichzelf of anderen weleens heeft verwond tijdens het klussen. Onder vrouwen bedraagt dit slechts 29%. “Dit zien wij ook terug bij het leggen van een vloer. Vaak beginnen mannen er gewoon aan, zonder zich echt in te lezen. De kans dat je dan een catastrofale fout maakt of iemand verwond, is groter dan wanneer je de juiste voorbereidingen treft”, weet Jeurissen.

Overschatting

“Van mannen wordt vaak verwacht dat ze handig zijn en een soort basis kluskennis hebben. Wij merken dat mannen vaak te trots zijn om toe te geven dat dit niet het geval is, wat leidt tot ruzies en misverstanden. Dit heeft niet alleen gevolgen voor het interieur van je woning, maar kan zelfs van negatieve invloed zijn op de relatie”, besluit Jeurissen.