Een “groene” lening om energiezuinig te investeren

Lenen voor een huis is een ding dat de laatste jaren alsmaar minder aantrekkelijk lijkt te zijn. In volgend artikel is bijvoorbeeld te zien dat in 2016 de woonkredieten op twintig jaar opgetrokken werden boven de symbolische grens van 3% . Met andere woorden, lenen is duur, en ook in de jaren na 2016 tot nu blijkt ter illustratie dat alleen al de eigen inbreng om een hypotheek af te mogen sluiten, steeds meer en meer wordt. Maar als je van plan bent om een huis te kopen en een lening kunt krijgen, of als je net een huis hebt, of gewoonweg al een tijdje over een huis beschikt, dan is het niet overbodig om te kijken welke leningen er eigenlijk allemaal zijn. Een interessante daarvan is een “groene” lening. Nu het klimaatdebat steeds meer op de voorgrond treedt in de media, kun je je zelf de vraag stellen of je zelf iets kunt doen voor het milieu, en dat door te investeren in je eigen huis. Het is mogelijk om bij enkele banken te lenen om energiezuinig te investeren. Dit artikel geeft daartoe wat meer uitleg en zegt waarom het loont om te lenen om je huis te verduurzamen.

Een “groene” energie- en veiligheidslening

De KBC is één van de Belgische banken die een “ groene ” lening mogelijk maakt. Eveneens een bank als de ING biedt zo’n lening. Met het oog op de toekomst is het namelijk belangrijk dat er ook naar het milieu gekeken wordt, natuurlijk ook bij een huis. Daarom heeft (hebben) KBC (en ING et al.) een groene energie- en veiligheidslening geïntroduceerd, waardoor je verbeteringen kan doorvoeren wat betreft het milieu of voor verbeteringen van brandveiligheid of inbraakbeveiliging van je woning.

De voorwaarden om “groen” te lenen

Minstens 50% van de lening moet dienen voor het daadwerkelijk “groener” maken van je huis. Met andere woorden, 50% van het geleende bedrag moet geïnvesteerd worden om milieuvriendelijke aanpassingen te doen of om verbeteringen door te voeren aan de brandveiligheid of inbraakbeveiliging.

Energiezuinige aanpassingen die concreet in aanmerking komen, zijn bijvoorbeeld verwarming (denk aan een nieuwe stookketel), isolatie en beglazing (denk hierbij aan isolatie van deuren, muren of daken), water (regenwaterrecuperatie) of rookmelders of een alarmsysteem.

De voordelen van ecologisch verbouwen

Een “groene” lening aanvragen en deze doorvoeren onder bovengenoemde voorwaarden, verdient zich zeker terug. Op korte termijn zullen je energie- en waterfacturen wellicht een stuk lager liggen. Op lange termijn zal je huis meer waarde hebben als je het probeert te verkopen of te verhuren.