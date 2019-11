Vijf politieagenten en vijf burgers gedood bij aanval in Burkina Faso

In Burkina Faso zijn bij een aanval in het noorden van het land vijf politieagenten en minstens vijf burgers om het leven gekomen. De aanval deed zich maandag rond 3 uur plaatselijke tijd voor in Oursi, in de provincie Oudalan, aan de grens met Mali. Dat hebben veiligheidsbronnen gemeld. Tientallen gewapende individuen voerden een aanval uit op een detachement van de politie. Daarbij werd gedurende enkele uren over en weer geschoten. Vervolgens slaagden de aanvallers erin het politiekamp binnen te dringen, luidt het. Naast vijf agenten kwamen minstens vijf werknemers van een privéfirma om.

De aanvallers hebben zich inmiddels alweer teruggetrokken maar zouden in het politiekwartier wel veel schade hebben aangericht en een grote hoeveelheid wapens hebben meegenomen.

Bron: Belga