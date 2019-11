Spanje dreigt met “gevolgen” voor België als Puigdemont niet wordt overgeleverd

Als het Belgische gerecht beslist om niet in te gaan op het Spaanse verzoek om de gewezen Catalaanse minister-president Carles Puigdemont over te leveren, dan zal dat voor ons land “niet zonder gevolgen” blijven. Dat heeft Marco Aguiriano, de Spaanse staatssecretaris voor de EU, verklaard in een gesprek met het Spaanse nieuwsagentschap Efe, waarover onder meer de krant El Periódico bericht. Het Spaanse gerecht had op 14 oktober een nieuw Europees aanhoudingsbevel (EAB) uitgevaardigd tegen Puigdemont, die in België verblijft. Spanje wil Puigdemont vervolgen omdat hij in 2017 een referendum organiseerde en zo inging tegen de Spaanse grondwet. Twee EAB’s die eerder waren uitgevaardigd, waren door het Spaanse gerecht ingetrokken. In het Europees aanhoudingsbevel dat ditmaal is uitgevaardigd, wordt Puigdemont vervolgd voor misbruik van overheidsgeld en opruiing.

Een eventuele weigering om de Catalaanse politicus over te leveren “zal niet zonder gevolgen blijven” voor ons land, verzekerde Aguiriano. “De aard en de intensiteit daarvan zal later moeten bepaald worden”, aldus nog de Spaanse staatssecretaris, die geen verdere details geeft.

Eind oktober had ook de Spaanse vicepremier Carmen Calvo al verklaard dat ze verwacht dat België zal instemmen met het verzoek tot overlevering. De Spaanse regering “zou het niet begrijpen” als de Belgische staat degenen die “op de vlucht zijn voor het Spaanse gerecht” niet zou uitleveren, klonk het toen. Voor Calvo is het “niet respectabel” dat aan een “uitstekende” democratie als de Spaanse de zekerheid wordt ontzegd “dat iedereen gelijk is voor justitie”.

Het Spaanse gerecht heeft dinsdag nog Europese aanhoudingsbevelen uitgevaardigd tegen twee andere Catalaanse politici die in België verblijven: Lluis Puig en Toni Comin.

bron: Belga