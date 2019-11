Sabotage Doel 4 – Robotfoto verspreid in onderzoek naar sabotage Doel 4

Het federaal parket en het parket van Oost-Vlaanderen hebben dinsdagavond op de website van de federale politie een robotfoto verspreid van een man in het onderzoek naar de sabotage in kerncentrale Doel 4, in augustus 2014. Een toezichter merkte toen op 5 augustus in de werkruimte een onbekende man op. Het gaat om een blanke man en hij droeg die dag donkere kledij en een bril, het kan een veiligheidsbril zijn, aldus de politie op de website.

Op zich is het ook niet abnormaal dat mensen elkaar niet kennen, omdat de werkruimte zo groot is en er verschillende diensten aan de slag zijn. Mocht iemand zich in deze ontmoeting herkennen en niets met de feiten te maken hebben dan zouden de onderzoekers dit graag weten, luidt het.

Tips kunnen gemeld worden op het gratis nummer 0800/30.300.

bron: Belga