Regering en separatisten ondertekenen akkoord over machtsdeling in zuiden van Jemen

De internationaal erkende regering van Jemen en de Zuid-Jemenitische separatisten hebben een akkoord ondertekend over de verdeling van de macht in het zuiden van het land. Het akkoord, dat onder toezicht van Saoedi-Arabië tot stand kwam, moet een einde maken aan de gevechten tussen beide kampen. De tekst werd dinsdag in de Saoedische hoofdstad Riyad ondertekend tijdens een ceremonie die werd bijgewoond door onder andere de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman, de Jemenitische president Abd Rabbo Mansour al-Hadi en door Mohammed bin Zayed al-Nahyan, de kroonprins van de Verenigde Arabische Emiraten.

In augustus hadden de separatisten van de Zuidelijke Overgangsraad (STC) de controle verworven over Aden, dat eigenlijk als tijdelijke hoofdstad fungeerde voor de regering van president Abd Rabbo Mansour al-Hadi. Maar volgens het dinsdag ondertekende akkoord kan de regering, die in ballingschap in Riyad verblijft, nu naar Aden terugkeren. De separatisten van de Zuidelijke Overgangsraad (STC) zullen wel ministers voor de regering leveren.

Het conflict tussen de separatisten en de Jemenitische regering had geleid tot spanningen tussen de Golfstaten Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Terwijl Riyad de president Abd Rabbo Mansour al-Hadi steunt, werden de troepen van de STC opgeleid door de VAE. Beide Golfstaten strijden in Jemen nochtans samen tegen de sjiitische Houthi-rebellen. Saoedi-Arabië en de VAE zien in de Houthi’s een bondgenoot van hun erfvijand Iran.

De burgeroorlog in Jemen heeft volgens de Verenigde Naties gezorgd voor de ergste humanitaire crisis ter wereld.

bron: Belga