PS heeft wetsvoorstel klaar voor zorgfonds

De PS heeft een wetsvoorstel klaar voor de oprichting van een zorgfonds, dat vorige week via de wet op de voorlopige twaalfden werd ingevoerd. De tekst werd naar de andere partijen gestuurd om hem mee te laten ondertekenen. Het fonds zou worden gestijfd met 400 miljoen euro, die afkomstig zouden zijn van een nieuwe effectentaks en een bijdrage van de groepsverzekeringen. Zoals bekend, zag het zorgfonds het levenslicht door een amendement op de voorlopige twaalfden. Bedoeling was extra geld naar de zorgsector te laten vloeien en zo de werkomstandigheden voor het personeel te verbeteren. De commissies Sociale Zaken, Gezondheid en Begroting komen woensdagnamiddag samen om te kijken hoe dat amendement kan worden uitgevoerd.

“Voor de verplegers en verpleegsters is de maat vol. Of ze nu in een ziekenhuis werken, in een rusthuis of bij patiënten thuis, hun omstandigheden zijn in de loop der jaren onhoudbaar geworden”, benadrukt PS-Kamerlid Sophie Thémont.

“We voelen de minister van Volksgezondheid al maanden aan de tand over de situatie van de verpleegkundigen, maar zij blijft doof voor de verzuchtingen, en de regering verschuilt zich achter de lopende zaken”, vult fractieleider Ahmed Laaouej aan. “Het parlement is niet in lopende zaken. Wij nemen onze verantwoordelijkheid met een concrete oplossing, die juridisch en budgettair is onderbouwd”.

Het fonds zou worden aangestuurd door een beheerscomité dat aanbevelingen zou doen om de situatie van het personeel op te krikken, bijvoorbeeld door een stijging van het aantal personeelsleden, door de werklast te verlagen of het loon te verhogen. Het comité zou bestaan uit vertegenwoordigers van het Riziv, de regering, de ziekenfondsen en het werkveld.

Voor de middelen kijkt de PS naar de begroting van de overheid. Daarvoor schuiven de Franstalige socialisten een aantal pistes naar voren, zoals een nieuwe effectentaks, nadat de vorige is vernietigd door het Grondwettelijk Hof, de strijd tegen de fiscale fraude en een bijdrage van de groepsverzekeringen waarmee bedrijven voor hun personeel in zee gaan, die vandaag onder een gunstig fiscaal regime vallen.

De tekst dient als basis om er met de andere partijen over te onderhandelen. “Het is niet te nemen of te laten”, zegt Laaouej.

bron: Belga