Poetin wil Russisch alternatief voor Wikipedia laten ontwikkelen

De Russische president Vladimir Poetin wil dat er een Russische en meer “betrouwbare” versie van de online-encylopedie Wikipedia wordt ontwikkeld. Dat heeft hij duidelijk gemaakt op een bijeenkomst van een commissie over de toekomst van de Russische taal. “Wat Wikipedia betreft (…) Het is beter om het te vervangen door een nieuwe Grote Russische Encyclopedie in digitale vorm”, zo wordt Poetin geciteerd door het nieuwsagentschap Ria Novosti. “Dan zal de informatie ten minste betrouwbaar zijn en op een goede en moderne manier worden weergegeven.”

Die Grote Russische Encyclopedie die Poetin als voorbeeld aanhaalde, werd tussen 2007 en 2014 uitgebracht. Maar momenteel bestaat er enkel een papieren versie van dat werk. De regering wil de komende drie jaar in totaal bijna 1,7 miljard roebel (ongeveer 24 miljoen euro) besteden aan een digitale versie van die encyclopedie.

Wikipedia telt momenteel meer dan 1,5 miljoen Russische pagina’s. In 2015 werd de online-encyclopedie nog voor een korte periode offline gehaald in Rusland, omdat de website aanwijzingen zou hebben gegeven over de bereiding van een product op basis van cannabis.

Sinds 1 november is in Rusland al een wet van kracht die de Russische staat de mogelijkheid geeft om het internet te isoleren van de rest van de wereld. Volgens de regering moet de maatregel het land beschermen tegen bijvoorbeeld cyberaanvallen, maar critici zien in de wet ook een manier van de overheid om haar controle op het internet te vergroten.

bron: Belga