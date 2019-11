Ook groenen op audiëntie

Na de paarsgele partijen en CD&V mogen ook de groenen deze namiddag op audiëntie bij koning Filip. Om 14.30 uur wordt Groen-voorzitster Meyrem Almaci op het Paleis verwacht. Een uur later is het de beurt aan het voorzittersduo Jean-Marc Nollet en Rajae Maouane van zusterpartij Ecolo. Na de impasse in de zoektocht naar een nieuwe federale regering, is de koning gisteren gestart met consultaties. Eerst kwamen met PS-voorzitter Paul Magnette en N-VA-voorzitter Bart De Wever de grote hoofdrolspelers langs. Vandaag volgen voor de middag premier Sophie Wilmès voor MR, Gwendolyn Rutten voor Open Vld en John Crombez voor sp.a.

Na de middag is het om 13.30 uur de beurt aan Koen Geens (CD&V), gevolgd door eerst Almaci en nadien Nollet en Maouane. Daarmee zijn alle partijen uitgenodigd die een rol kunnen spelen in de federale regeringsvorming, hetzij in een regering met PS en N-VA, hetzij in een andere formule.

bron: Belga