Ontsnapte Belgische IS-vrouw gevat in Turkije

Een van de Belgische vrouwen die uit een IS-gevangenenkamp in Syrië konden ontsnappen, is in Turkije opgepakt, schrijven Het Laatste Nieuws en De Morgen. Ze zou de grens zijn overgestoken met de hulp van smokkelaars. De grens die volgens onze regering zo goed wordt bewaakt dat we geen terugkerende terroristen hoeven te vrezen. Fatima Benmezian (24) uit Borgerhout zat vast in Ain Issa, een Koerdisch gevangenenkamp in het noorden van Syrië, toen de Turkse invasie begon. Zij zou een van de eersten zijn geweest die in de chaos konden ontsnappen.

Over Benmezian werd na haar ontsnapping gemeld dat ze terug bij IS zou zijn beland. Tegen haar wil, zo luidde het, want ze had zich al van de terreurgroep afgekeerd. Ofwel was dat een misverstand, ofwel kon Benmezian weer vertrekken. Want vrijdag werd ze in Turkije opgepakt, aldus een zeer goed ingelichte bron.

Dat zou zijn gebeurd in Kilis, een stad op de grens met Syrië, maar zeker niet de dichtstbijzijnde grensovergang. Vanuit Ain Issa is het zeker 240 kilometer rijden door gebied dat respectievelijk door de Koerden en de Turken wordt gecontroleerd. De grens zou Benmezian zijn over geraakt met de hulp van smokkelaars. De kans is groot dat ze zich doelbewust liet oppakken, hopend dat de Turkse autoriteiten haar snel terug naar België zouden sturen.

