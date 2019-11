OH Leuven bereidt “sterk dossier” voor om forfaitnederlaag te vermijden

OH Leuven zal op dinsdag 12 november met “een sterk dossier” aan de Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) proberen aan te tonen dat de club geen schuld treft voor de lichtproblemen in de thuiswedstrijd tegen Union. “We willen absoluut een forfaitnederlaag vermijden”, aldus OHL, dat nu eerst de focus verlegt naar de titelmatch tegen Virton. Door een stroompanne aan Den Dreef werd de topper tussen OHL en Union in de 54e minuut gestaakt bij een 0-0 stand. Na vier onderbrekingen die samen de maximale wachttijd van 30 minuten overschreden, blies scheidsrechter Vermeire de partij definitief af. De gevolgen van die beslissing zijn voorlopig nog onduidelijk. Het is aan de Geschillencommissie Hoger Beroep om daarover te oordelen.

De belangen zijn vooral voor de thuisploeg groot, want in tegenstelling tot Union is OHL nog in de running voor de eerste periodetitel. “OH Leuven stelt een sterk dossier op dat moet aantonen dat de lichtperikelen van vorige week vrijdag niet de fout waren van de club. Zo wil OHL een forfaitnederlaag absoluut vermijden. Er worden verder geen inhoudelijke details of commentaar gegeven over dat dossier”, klinkt het op de clubwebsite.

Ongeacht de uitspraak, heeft OH Leuven zijn lot nog steeds in eigen handen in de strijd om de eerste periodetitel. Bij winst op het veld van leider Excelsior Virton, zijn de Leuvenaars altijd zeker van een promotiefinale in maart 2020. “Afgelopen vrijdag is niet verlopen zoals we gehoopt hadden. We gaan ons nu als club met een sterk dossier verdedigen voor de bondsinstanties, om een forfaitnederlaag te voorkomen. Onze sportieve situatie blijft nog steeds hetzelfde”, reageerde CEO Peter Willems van Oud-Heverlee Leuven. “We hebben ons sportief lot nog steeds in eigen handen en zijn bij winst vrijdag op Virton de winnaar van de eerste periode. We roepen iedereen op die de club een warm hart toedraagt om de ploeg mee naar de overwinning te stuwen in Virton.”

Bron: Belga