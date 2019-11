Nog steeds Koerdische strijders in grenszone, zegt Erdogan

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft gezegd dat er nog steeds Koerdische strijders in gebieden bij de Syrische grens zijn, ondanks twee akkoorden met de Verenigde Staten en Rusland om hun terugtrekking te verzekeren. “We weten dat terroristen nog steeds aanwezig zijn in de veilige zones. Deze gebieden zijn nog niet gezuiverd van terroristen”, sprak Erdogan tot de parlementsleden van zijn partij. Twee akkoorden over een staakt-het-vuren, respectievelijk met de VS en Rusland, moesten de Koerdische militie YPG (volksbeschermingseenheden) de mogelijkheid bieden zich terug te trekken tot op 30 kilometer van de Turkse grens. Ankara beschouwt de YPG-strijders als terroristen.

Vorige week zei Rusland dat de Koerdische militanten zich volledig hadden teruggetrokken uit de grenszone in het noordoosten van Syrië.

In zijn toespraak van dinsdag waarschuwde Erdogan de VS en Rusland dat ze hun beloftes uit de akkoorden over het staakt-het-vuren moesten houden, zeggend dat Amerikaanse troepen samen met YPG gepatrouilleerd hadden in de 30-kilometer-zone. Hij voegde eraan toe dat Koerdische strijders Turkse troepen van buiten de zone bleven aanvallen, zeggend dat Ankara deze aanvallen niet zomaar zou laten gebeuren.

De uitspraken van Erdogan komen op een moment dat Turkse en Russische troepen een tweede gezamenlijke patrouille in het noordoosten van Syrië uitvoerden in het kader van het akkoord dat Ankara met Moskou sloot.

bron: Belga