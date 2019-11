Kabinetschef van Trump opgeroepen om te getuigen voor Congres

De kabinetschef van Donald Trump, Mick Mulvaney, is opgeroepen om vrijdag te getuigen in het onderzoek dat de Democraten in het Amerikaanse Congres voeren met het oog op de afzetting van de Republikeinse president. “Het onderzoek heeft aan het licht gebracht dat u mogelijk rechtstreeks betrokken was bij de poging, opgezet door president Trump, zijn persoonlijke medewerker Rudolph Giuliani en anderen”, om Oekraïne onder druk te zetten opdat het een onderzoek zou voeren naar zijn Democratische rivaal Joe Biden, schreven de Democratische leiders die met het onderzoek in het Huis van Afgevaardigden belast zijn.

Mick Mulvaney is de hoogstgeplaatste medewerker van het Witte Huis die zo’n oproeping kreeg. De uitvoerende macht heeft het over een “schijnvertoning” en weigert medewerking aan het onderzoek. De stafchef zal dus wellicht niet ingaan op de oproeping.

Bron: Belga