Gerecht verspreidt robotfoto in onderzoek naar sabotage Doel 4

In het onderzoek naar de sabotage in de kerncentrale Doel 4, in 2014, verspreiden politie en gerecht dinsdagavond een robotfoto van een mogelijke verdachte. Die robotfoto zal eerst in het VTM-opsporingsprogramma “Faroek” te zien zijn en zal vervolgens verspreid worden via een opsporingsbericht op de website van de federale politie. Dat meldt het federaal parket. Het bevestigt ook dat er in de weken voor de sabotage al twee andere pogingen waren geweest om de werking van de kerncentrale te verstoren. Het federaal parket brengt dinsdagavond in “Faroek” een stand van zaken van het gerechtelijk onderzoek.

Op 5 augustus, kort na 11.00 uur, draaide een onbekend persoon een oliekraan van een stoomturbine open. Daardoor liep 65.000 liter olie weg, liep de turbine vast, ging de nucleaire reactor in noodstop en viel de hele kerncentrale stil. Pas vierenhalve maand later kon de reactor opnieuw opgestart worden.

In de weken voordien was al tweemaal geprobeerd om een pomp uit te schakelen door op een knop te drukken. Het gerecht vermoedt dat de drie incidenten het werk zijn van dezelfde dader, die in de kerncentrale werkte.

Controle van de toegangsbadges toonde aan dat er op het moment van de feiten 56 werknemers van de kerncentrale of van de onderaannemers in de machinekamer aanwezig waren. Eén werknemer verklaarde wel dat hij nóg iemand in de machinekamer had gezien, een man die hij nog nooit had gezien en die zich verdacht gedroeg. Op basis van die verklaringen werd de robotfoto gemaakt die dinsdagavond zal worden verspreid.

bron: Belga