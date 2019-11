Gala van de Flandrien – Wout van Aert is voor de eerste keer laureaat, Evenepoel strandt op 1 punt

Wout van Aert is de winnaar van de Flandrien 2019. De 25-jarige renner van Jumbo-Visma mocht dinsdag in het Kursaal Oostende de trofee voor de eerste keer in ontvangst nemen. Van Aert haalde het met 506 punten heel erg nipt voor Remco Evenepoel, die slechts één punt minder achter zijn naam kreeg. Philippe Gilbert werd derde met 481 punten, voor Thomas De Gendt (304) en Victor Campenaerts (289). Van Aert ontving de Trofee van de Flandrien, een kunstwerk van Fernand Vanderplancke, uit handen van wielerlegende Francesco Moser.

De vicewereldkampioen veldrijden boekte dit jaar als Tourdebutant meteen een etappezege in de Ronde van Frankrijk. Van Aert sprintte verder naar een ritzege in de Dauphiné, waar hij ook de tijdrit won. Hij kroonde zich nog tot Belgisch kampioen tijdrijden en werd tweede in de E3 Harelbeke, derde in Strade Bianche en zesde in Milaan-Sanremo.

De Flandrien is een trofee van de krant Het Nieuwsblad en werd dit jaar voor de zeventiende keer uitgereikt aan de beste Belgische renner van het wielerpeloton. Een vakjury maakte een lijst met vijf genomineerden, waarna de renners zelf mochten stemmen. 79% van het Belgische profpeloton deed aan de stemming mee.

Op de erelijst volgt Van Aert Yves Lampaert op. Greg Van Avermaet blijft recordhouder met zes trofeeën.

Op het 17e Gala van de Flandrien ging de Flandrienne-trofee naar Sofie De Vuyst (Parkhotel Valkenburg), die in 2019 de Brabantse Pijl won en tweede werd in La Classique Morbihan en de Flanders Ladies Classic. Yvonne Reynders, zelf vier keer wereldkampioene, overhandigde de trofee aan De Vuyst, die Sanne Cant opvolgt.

Victor Campenaerts (Lotto Soudal) ontving de Trofee Patrick Sercu, die de beste renner op de baan, in het veld, in de BMX of het mountainbiken bekroont. In april verbeterde Campenaerts in Mexico het werelduurrecord van Bradley Wiggins. Het Nieuwsblad wou met deze nieuwe prijs de dit jaar overleden olympische kampioen en veelvuldig zesdaagsewinnaar Patrick ­Sercu eren.

Dries Devenyns (Deceuninck-Quick Step) werd verkozen tot Beste Ploegmaat. Het mooiste wielermoment van het jaar, de zogenaamde Vonk, is de indrukwekkende solo waarmee Thomas De Gendt de achtste rit in de Tour won.

Bij de jongeren vielen Ilan Van Wilder (beloften), Julie De Wilde (junioren) en Dries Verstappen (nieuwelingen) in de prijzen.

bron: Belga