Federale formatie – VVB roept Vlaamse politici op “niet meer in een federale regering te stappen”

In een reactie op de politieke impasse op het federale niveau roept de Vlaamse Volksbeweging (VVB) Vlaamse politici op “niet meer in een federale regering te stappen en eindelijk werk te maken van de splitsing van het land”. De VVB is een partijonafhankelijke drukkingsgroep die ijvert voor een onafhankelijk Vlaanderen. Volgens de VVB zit de situatie “muurvast”. “De twee preformateurs hebben hun ontslag ingediend na hun rapportering aan de koning, en de signalen zijn weinig hoopgevend”, klinkt het in een persmededeling. “Vlaanderen staat op een keerpunt, voor het eerste stemden meer Vlamingen voor Vlaams-nationale partijen dan voor de drie traditionele partijen en groen samen. Het besluit van de VVB is dat Vlaanderen geen vragende partij meer is voor een nieuwe federale regering”.

De VVB zegt “meer dan ooit diep bezorgd” te zijn over het “democratische gehalte” van de Belgische instellingen. “Een regering in lopende zaken regeert nu al sinds december vorig jaar dit koninkrijk. Deze regering heeft tot overmaat geen meerderheid in het parlement en haar legitimiteit brokkelt dagelijks verder af, niet het minst als gevolg van een onuitgegeven ministeriële stoelendans”.

“De enige conclusie die er te trekken valt, is dat België vast zit. Het federale niveau mist stilaan elke vorm van legitimiteit. Wij besluiten dan ook dat het federale niveau dient afgeschaft te worden en plaats moet maken voor twee onafhankelijke nieuwe staten”, aldus de VVB.

bron: Belga