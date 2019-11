De Crem overlegt met banken over aanpak plofkraken

Om de recente golf van plofkraken te kunnen indijken, moet de informatie-uitwisseling verbeterd worden zowel tussen banken, politie en gerecht, als tussen België en Nederland. Dat is een van de conclusies van het overleg dat dinsdagnamiddag plaatsvond op het kabinet van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V). De recentste plofkraak in ons land dateert van vorige week. Toen werd een Argenta-kantoor in Sint-Niklaas geviseerd. De materiële schade was groot, maar de daders konden niets buitmaken. Argenta besloot daarop al zijn bankautomaten te sluiten. Het was de 22ste (poging tot) plofkraak dit jaar, meer dan in heel 2018.

Minister De Crem besloot daarop de betrokkenen uit te nodigen voor overleg. Onder meer bankensector Febelfin, de federale politie en het parket waren daarop aanwezig.

Voor Febelfin-topman Karel Van Eetvelt was de belangrijkste conclusie na afloop dat er een permanente taskforce zal komen. Dat moet een overlegorgaan worden waarin er meer structureel informatie wordt uitgewisseld tussen de veiligheidsmensen van de banken, justitie, binnenlandse zaken enzovoort.

Ook de informatie-uitwisseling met Nederland moet beter, zo voegt Erik Eenaerts, de woordvoerder van De Crem, toe. De daders zijn vermoedelijk immers vaak uit het buurland afkomstig. Daarom was er dinsdag ook een vertegenwoordiger van de Nederlandse ambassade aanwezig. En De Crem zal de problematiek van de plofkraken ook ter sprake brengen bij een eerstvolgende vergadering met zijn Nederlandse collega van Justitie en Veiligheid, Ferdinand Grapperhaus.

Tijdens het overleg werd voorts besproken welke extra preventieve maatregelen nog mogelijk zijn om bijvoorbeeld de automaten beter te beveiligen, de toegang tot de automaten op bepaalde tijdstippen af te sluiten …

“Daarbij moeten we ook steeds waken over het evenwicht tussen de beveiliging van de banken en de veiligheid van de burgers”, voegt Febelfin-topman Van Eetvelt nog toe. Want ook hij stelt vast dat de criminelen niet aarzelen om steeds zwaardere springstoffen te gebruiken, naarmate de automaten beter beveiligd zijn.

bron: Belga