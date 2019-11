Clement: “We hebben alles te winnen en niets te verliezen”

Ondanks de zware nederlaag tegen PSG twee weken geleden heeft de trainer van Club Brugge geen schrik voor de match van woensdag. “Als je alles telt, gaf je ons ook geen kans tegen Madrid en daar is het gelukt. We hebben dus alles te winnen en niets te verliezen”, aldus Philippe Clement. De 0-5 nederlaag van de heenwedstrijd tegen PSG was snel uit het hoofd bij Club Brugge. “Toen deze groep geloot werd, wisten we dat het buiten categorie was voor ons. We hebben uiteindelijk gestunt tegen Real Madrid en we hebben nu nog twee wedstrijden om nog eens te stunten. Uiteindelijk hebben we in de thuismatch het eerste uur goed gespeeld. We hebben het hen moeilijk gemaakt. Enkel het laatste half uur was moeilijk”, aldus Clement.

De ploeg staat er bovendien helemaal anders voor dan in de heenmatch volgens trainer Clement. “We zitten vandaag met een andere kern dan twee weken geleden. Toen hebben we het op een andere manier gedaan dan nu. We hebben misschien niet hetzelfde niveau als PSG, maar we doen het maximum met onze kwaliteiten.” Het niveau van PSG schat trainer Clement bovendien hoog in. “Ik schat PSG hoger in dan Real Madrid. Ze hebben misschien tegen Dijon verloren, maar ze hadden 20 goals kunnen scoren in die match. Maar gewoonlijk gebeurt dat niet twee keer achter elkaar. Het is momenteel een van de drie beste ploegen van Europa.”

Ondanks de sterke prestatie van invaller Mbappé in de heenmatch zal Club Brugge zich niet enkel op hem focussen tijdens de match van woensdag. “Als we bang zouden zijn van Mbappé, kunnen we beter thuisblijven. We hebben een plan voor alle spelers, want er zijn meerdere individuen die wel het een en ander kunnen. We gaan alleszins niet met tien in de zestien spelen.”

