“Chauffeurs en technici van De Lijn in Vlaamse Rand staken woensdag voort”

De buschauffeurs en personeel van de technische diensten van De Lijn in de stelplaatsen van Leerbeek, Meerbeek, Dilbeek, Asse en het Rad die dinsdagmorgen spontaan het werk neerlegden zullen ook woensdag verder staken. Directie en vakbonden ontmoeten mekaar pas woensdag om 14 uur in Grimbergen om te praten over het sociaal conflict. Dat is vernomen in vakbondskringen. De actie is een protest tegen problemen in de chauffeursplanning, in de personeelsadministratie en technische diensten, die volgens de vakbonden het gevolg zijn van besparingen en reorganisaties die De Lijn de afgelopen maanden doorvoerde en die momenteel aanleiding geven tot een algemene malaise bij het personeel. Het actualiteitsdebat vorige week in het Vlaams parlement heeft bij het personeel bovendien geleid tot grote onzekerheid over de toekomst van het bedrijf.

Als gevolg van fouten in de planning worden chauffeurs vaak in onregelmatige werkroosters tewerkgesteld, hetgeen ten koste gaat van hun sociaal en familiaal leven. Ook de foutieve berekeningen van loon, vergoedingen, terugbetalingen en dergelijke door de personeelsadministratie ligt het personeel zwaar op de maag. In de technische diensten wordt gestaakt tegen de manklopende organisatie, wat zich vertaalt in problemen bij het beheer van wisselstukken, ICT-problemen, ondersteuning techniekers.

bron: Belga