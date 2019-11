Champions League – Racing Genk staat voor loodzware opdracht op Anfield

Dinsdag (21u) staat Racing Genk op Anfield tegenover Liverpool op de vierde speeldag in Champions League-groep E, een vergiftigd geschenk voor een team dat op de dool is. Twee weken geleden gingen de Limburgers voor eigen supporters met 1-4 onderuit tegen de titelverdediger. Het wordt niet evident voor de Belgische landskampioen om iets te rapen bij Liverpool. De Reds zijn 23 Europese thuismatchen ongeslagen. In de Premier League gaat het hen ook voor de wind, het team van Jürgen Klopp staat aan de leiding met tien zeges op elf wedstrijden. Dat kan niet gezegd worden van Genk, dat zaterdag met 2-0 verloor bij Eupen en pas achtste is in de Jupiler Pro League. De druk op coach Felice Mazzu neemt stelselmatig toe, weinig comfortabel met zondag ook nog een thuismatch tegen AA Gent in het verschiet.

“Ik besef dat de resultaten en het spel niet goed zijn”, verklaarde Mazzu maandag. “Maar ik blijf werken zoals de voorbije weken en maanden. Ik blijf rustig en voel geen druk. Ik probeer mezelf en mijn spelers te verbeteren. Dinsdag spelen we misschien wel tegen de beste ploeg van de wereld. Het is een moment waar we van moeten genieten. En met genieten bedoel ik niet als toerist een fotootje nemen of zo. We kunnen er alleen van genieten als we op het veld alles geven en zo goed mogelijk spelen.”

Mazzu nam zijn volledige selectie, 25 man sterk, mee naar Liverpool. “Omdat dit een uniek moment is voor de club en de spelers. Velen zullen wellicht slechts één keer in hun leven op Anfield kunnen aantreden. Ik wou dit niemand ontzeggen.”

“We hebben veel respect voor Genk. We herinneren ons hoe moeilijk het ginds was”, vertelde Liverpool-trainer Klopp. “We maakten de doelpunten, maar het was niet de beste prestatie van ons van de voorbije 20 jaar. En een belangrijke reden daarvoor was Genk, om eerlijk te zijn.” Aangezien er niet veel recuperatietijd is na de met 1-2 gewonnen match tegen Aston Villa van zaterdag hintte Klopp op het inzetten van spelers met frisse benen. “Maar het is niet zo dat we zoveel veranderingen zullen doorvoeren dat je onze ploeg niet meer zal herkennen. Ik zal het best mogelijke team opstellen voor deze wedstrijd.”

Na drie speeldagen is Genk laatste in zijn poule met één punt. Liverpool staat op de tweede plaats met zes punten. Napoli, koploper met zeven punten, speelt dinsdag gastheer voor Salzburg (3 ptn). Bij een nederlaag tegen Liverpool is Genk mathematisch uitgeschakeld voor de achtste finales.

