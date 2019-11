Champions League – Dortmund van Witsel en Thorgan Hazard gaat na rust op en over Inter van Lukaku

Borussia Dortmund heeft dinsdag op de vierde speeldag van de Champions League met 3-2 gewonnen van Inter Milaan, terwijl de Italianen bij de rust nog 0-2 voor stonden. Thorgan Hazard en Axel Witsel maakten de wedstrijd vol bij Dortmund, Romelu Lukaku speelde de eerste 73 minuten voor Inter. Lautaro Martinez (5.) bezorgde de bezoekers een vroege voorsprong in Dortmund, Matias Vecino (40.) verdubbelde die kort voor de rust. Toen Achraf Hakimi (51.) vroeg in de tweede helft de aansluitingstreffer maakte, werd het terug een wedstrijd. Julian Brandt (64.) maakte gelijk, Hakimi (77.) bezorgde de Duitsers met zijn tweede van de avond de zege. In de stand wordt Dortmund tweede met zeven punten, eentje minder dan Barcelona en drie meer dan Inter. Slavia Praag heeft één punt.

Lyon, met Jason Denayer in de basis, won in groep G met 3-1 van Benfica. Joachim Andersen (4.) opende heel snel de score, Memphis Depay (33.) maakte er nog voor de pauze 2-0 van. Haris Seferovic (78.) bezorgde de Portugezen nog de aansluitingstreffer, maar Bertrand Traoré (89.) breidde weer uit tot 3-1. Lyon wordt tweede met zeven punten, twee minder dan Leipzig. Zenit is derde met vier punten, Benfica telt er drie.

In groep H zorgde Ajax in Londen voor een avond vol drama tegen Chelsea, dat Michy Batshuayi op de bank hield. Tammy Abraham (2.) bracht de Amsterdammers al na minder dan twee minuten op voorsprong met een owngoal, Jorginho (5.) maakte meteen weer gelijk vanop de stip. Quincy Promes (20.) bracht Ajax weer op voorsprong, doelman Kepa beging tien minuten voor rust een tweede Chelsea-owngoal en bracht de score op 1-3. Donny van de Beek (55.) maakte er na de pauze 1-4 van, Cesar Azpilicueta (63.) bracht Chelsea terug tot 2-4. Toen bij Ajax Blind en Veltman op één minuut tijd beiden hun tweede gele kaart kregen, was er opnieuw hoop bij Chelsea. Jorginho (71.) maakte eerst zijn tweede, Reece James (74.) maakte er 4-4 van. Nog in groep H won Valencia met 3-1 van Rijsel. Ajax blijft leider met zeven punten, evenveel als Chelsea en Valencia. Rijsel heeft één punt.

.

bron: Belga