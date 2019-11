Champions League – Barcelona geraakt niet voorbij Slavia Praag

FC Barcelona is dinsdag op de vierde speeldag in groep F van de Champions League in eigen huis blijven steken op een 0-0 gelijkspel tegen Slavia Praag. Coach Ernesto Valverde voelt het weer wat warmer worden onder zijn voeten, al blijft Barça hoe dan ook aan de leiding in een zware groep met ook nog Dortmund en Inter. Overtuigen deed Barcelona dinsdagavond geen moment, en zo wist hun Tsjechische opponent een tweede puntje uit de brand te slepen. De Catalanen leiden met acht punten, Inter en Dortmund hebben er ieder vier en bekampen mekaar dinsdagavond nog.

De situatie van Barça in de Champions League is dezelfde als die in de Spaanse competitie: het staat aan de leiding, maar laat regelmatig steken vallen en doet alles behalve indruk maken. In de Primera Division werd er in drie maanden al drie keer verloren, evenveel als vorig jaar over het hele seizoen. Coach Ernesto Valverde staat zwaar onder druk.

In groep G stevent RB Leipzig af op een vlotte kwalificatie voor de achtste finales. De Duitsers wonnen dinsdag met 0-2 bij Zenit Sint-Petersburg. Diego Demme (45+5.) opende de score, Marcel Sabitzer (63.) legde in de tweede helft de eindstand vast. Leipzig telt negen punten, Zenit heeft er net als Lyon vier. Benfica heeft drie punten.

bron: Belga