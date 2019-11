Champion of Champions snooker – Shaun Murphy is eerste halvefinalist

Shaun Murphy (WS-8) heeft zich maandag in het Engelse Coventry als eerste voor de halve finales van het Champion of Champions geplaatst. De 37-jarige Engelsman, dit seizoen al winnaar van het China Championship en runner-up op het International Championship, versloeg de Australiër Neil Robertson in de kwartfinales met 4-3. Murphy nam mede dankzij breaks van 67 en 98 een 3-0 voorsprong tegen Robertson, maar met breaks van 95, 90 en 100 sleepte die alsnog een beslissend frame uit de brand. Daarin maakte “The Magician” het dan toch met een 76 break af.

In de eerste ronde was Murphy ook al met de schrik vrijgekomen tegen Reanne Evans. Ook tegen de wereldkampioene bij de vrouwen gaf hij een 3-0 voorsprong uit handen. In het beslissende frame voorkwam de wereldkampioen van 2005 met een 130 century een stuntzege van Evans. Robertson maakte in zijn achtste finale met 4-0 korte metten met Martin Gould (WS-51).

Vrijdag neemt Murphy het in de halve finales (best of 11) op tegen de winnaar van een groep met titelverdediger Ronnie O’Sullivan (WS-3), Jimmy White (WS-128), Stuart Bingham (WS-12) en de Schot John Higgins (WS-5). Zij beginnen donderdag aan hun toernooi. De finale wordt zondag naar een best of 19 gespeeld. De winnaar strijkt 150.000 pond (174.000 euro) op.

Eerste ronde:

Neil Robertson (Aus/4) – Martin Gould (Eng/51) 4-0

62(62)-35, 77(67)-10, 68-67, 64-44

Shaun Murphy (Eng/8) – Reanne Evans (Eng/-) 4-3

74-1, 86-26, 65-44, 41-64, 38-75, 53(53)-77(51), 134(130)-0

Kwartfinales:

Shaun Murphy (Eng/8) – Neil Robertson (Aus/4) 4-3

72(67)-46, 98(98)-1, 86-75, 20-95(95), 3-121(90), 30-100(100), 101(76)-17

Bron: Belga