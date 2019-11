Bagdad tijdens de nacht van de wereld afgesloten

De Iraakse autoriteiten hebben afgelopen nacht opnieuw het internet in Bagdad en in het zuiden van Irak helemaal afgesloten, na een dag van geweld. Volgens de in cyberveiligheid gespecialiseerde ong NetBlocks is het nieuwe afsluiten van het internet de “zwaarste beperking op telecommunicatie door de Iraakse regering sinds de uitbraak van het protest” op 1 oktober.

Het anti-regeringsprotest mondde gisteren uit in geweld, ook aan overheidsgebouwen. In de zuidelijke stad Kerbala zijn vier manifestanten doodgeschoten, in Bagdad schoten de ordediensten met scherp.

Sinds de protestgolf op 1 oktober op gang kwam zijn volgens een door het Franse persbureau AFP opgemaakte balans ongeveer 270 mensen omgekomen, overwegend betogers.

Op 3 oktober sloten de autoriteiten in Bagdad de toegang tot het internet af, om daar pas twee weken later op terug te komen. Een op 2 oktober doorgevoerde blokkering van de toegang tot sociale netwerken is nog steeds van kracht, maar is blijkbaar via VPN-toepassingen te omzeilen.

