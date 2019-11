VS trekken zich formeel terug uit klimaatakkoord van Parijs

De Verenigde Staten hebben officieel het proces opgestart om zich uit het klimaatakkoord van Parijs terug te trekken. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo, op de eerste dag dat Washington wettelijk die stap kon zetten, gezegd.

De Amerikaanse president Donald Trump, zelf een klimaatscepticus, is nooit een fan geweest van het klimaatakkoord. Het zou volgens hem nefast zijn voor de Amerikaanse economie. Eind 2015 ondertekende Trumps voorganger Barack Obama nog het verdrag, maar Trump besloot in 2017 uit dat akkoord te stappen. Sinds zijn intrek in het Witte Huis schroefde Trump ook al tientallen andere regels rond milieu en duurzaamheid terug.

Today we begin the formal process of withdrawing from the Paris Agreement. The U.S. is proud of our record as a world leader in reducing all emissions, fostering resilience, growing our economy, and ensuring energy for our citizens. Ours is a realistic and pragmatic model.

