Vegans krijgen betere erecties

Er zijn heel wat verschillende redenen waarom mensen beslissen om vegan te worden. De een doet het voor zijn gezondheid, de ander voor het milieu en nog anderen zitten in met het dierenleed. Maar vanaf nu is er nog een andere motivatie om over te schakelen op een plantaardig dieet. Mannen zouden er namelijk betere erecties van krijgen.

Met alle bananen, aubergines, wortels en andere groenten die al sinds mensenheugenis worden gebruikt om het mannelijk lid af te beelden, is het eigenlijk een wonder dat het verband tussen veganisme en erecties nog niet eerder werd aangetoond.

‘The Game Changers’

Het is ‘The Game Changers’, een Netflix-documentaire van de hand van Arnold Schwarzenegger, James Cameron, Jackie Chan en Lewis Hamilton, die wijst op het verband tussen een veganistisch dieet en betere erecties. Daarvoor werd een beroep gedaan op drie jonge atleten. Twee nachten lang werden hun erecties onder de loep gelegd. De ene dag hadden ze vlees gegeten, de andere dag genoten ze een veganistische maaltijd. En de resultaten mogen er wezen. Niet alleen hadden ze gemiddeld 8% meer erecties, maar nog opvallender is de duur ervan. Ze hielden maar liefst 300 tot 500% langer aan. De makers wijzen er weliswaar op dat de resultaten niet voldoende zijn om waterdichte conclusies te trekken, maar ze zetten alvast aan tot nadenken. Volgens het magazine Insider staat er momenteel bovendien een onderzoek gepland voor eind 2019 of begin 2020 dat dieper ingaat op het verband tussen een plantaardig dieet en de seksuele gezondheid van mannen. Dat belooft.