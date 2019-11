SOUNDCHECK. Foo Fighters over hun nieuw album: “Onze hechte vriendschap is wat ons samenhoudt”

In 2020 komen Foo Fighters met een nieuw album, dat heeft de Amerikaanse band beloofd. Metro zat samen met bassist Nate Mendel voor een gezellige babbel over het leven van een rock ’n roll-vedette, een plaat bij elkaar puzzelen en de hecht band met de fans.

Hoe stellen jullie de setlist samen voor jullie concerten? Willen jullie zoveel mogelijk de fans plezieren, of mikken jullie op een mix van nieuwe en oude songs?

Nate Mendel (foto rechts): “Weet je, je kan het op verschillende manier aanpakken. Je kan verschillende compilaties maken die de band op scherp zetten. Op die manier zet je ook het publiek op scherp. Dat doen we graag bij kleinere optredens, waar veel dingen gebeuren die je niet zal opmerken op een festival of bij een stadionshow. Ik bedoel niet dat we bij die kleinere optredens onze setlist helemaal aan het toeval overlaten, maar alles is wel mogelijk. Tegelijk moet je er ook rekening mee houden dat sommige mensen in het publiek ons voor het eerst live zien. Die mensen willen we een volledige Foo Fighters-ervaring meegeven. We zorgen er dus altijd voor dat er een paar songs tussenzitten waarvan we weten dat het publiek ze graag hoort. En daarnaast zoeken we naar momenten waarin we songs kunnen spelen die de hele ervaring verdiepen.”

Foo Fighters hebben fans van alle leeftijden. Jonge groepjes coveren jullie songs ook graag. YouTube staat vol van die filmpjes. Hoe voelt dat, als je weet dat jullie al sinds midden de jaren 90 samen aan de slag zijn?

“We vinden het een enorm compliment. We denken dan terug aan de tijd dat we zelf jonge rockers waren en onze eerste stappen in de muziekwereld zetten. We probeerden toen ook de dingen na te spelen die we graag hoorden, om te leren van onze favoriete bands. Dat zijn we nooit vergeten. Het doet enorm deugd als je dan ziet dat jonge muzikanten hetzelfde doen met onze muziek. Tegelijk is het een beetje bizar, want ergens voelen we ons zelf nog steeds een jonge band, hoewel we dat duidelijk niet meer zijn. (lacht) Nu kijken die jongeren op naar ons, net zoals wij opkeken naar onze helden. Het is een eigenaardig gevoel.”

Komt het ook omdat Foo Fighters niet het soort voorspelbare rock ’n roll-band is die voortdurend in het nieuws komt met allerlei uitspattingen?

“Ik weet het niet. Misschien. (lacht) We hebben ook wel onze wilde haren gehad, en we hebben momenten gekend waarin we onze levensstijl aangepast hebben aan dat clichébeeld van rock ’n roll. Maar wat ons samenhoudt, is hechte vriendschap. Die relatie houdt ons op het juiste pad. Op die manier zijn we gezond gebleven. Deze groep is bijzonder belangrijk voor ons. Daarom doen we wat er nodig is om gezond te blijven.”

Jullie plannen een nieuw album in 2020. Hebben jullie al een idee van hoe het zal klinken?

“Op dit moment ligt alles nog als een hoop puzzelstukken op de grond. Er zal een film van komen, en we weten al min of meer hoe die er zal uitzien. Het wordt in elk geval geen documentaire. Wat het album betreft, zijn we al die puzzelstukken aan het bekijken en proberen we ons een idee te vormen van hoe we die kunnen samenleggen. We hebben losse onderdelen die rond een centraal idee zweven, meer niet. We hebben ook al een paar ruwe versies van songs opgenomen, maar we weten niet eens of ze op het finale album zullen belanden. We proberen om een verhaal te creëren, en we zijn allemaal benieuwd wat het wordt.”

In jullie vorige albums zat niet echt een verhaal, maar ze straalden wel een duidelijke ambiance uit. Voelen jullie die al komen voor de nieuwe plaat?

“Dat is een van de weinige dingen die wel al duidelijk zijn, maar meer kan er helaas ook niet over zeggen. (lacht) De songs die we al hebben, voegen zeker een beetje kleur toe aan het album zoals dat uiteindelijk zal zijn. Ik weet zeker dat we gaan samenwerken met (producer, nvdr.) Greg Kurstin, en dat geeft al een idee van de richting die de plaat zal uitgaan. Op een bepaald moment zullen we alle ideeën in een mixer gooien, en daar zal het album dan uitkomen!”

Je had het over een film. Foo Fighters staan bekend om muziekvideo’s waarin alle bandleden acteren, zoals ‘Everlong’ en ‘Learn to Fly’. Soms lijkt het alsof jullie tegelijk muzikanten en acteurs zijn. Zullen jullie dat blijven doen?

“Zeker. Meer nog, je mag stellen dat we in de toekomst nog meer zullen acteren dan we tot nu hebben laten zien. (lacht) We zullen zeker nog vaker voor de camera staan.”

Het maakt deel uit van het plezier dat de band uitstraalt.

“Absoluut. Ik heb al ondersteboven gehangen, ik heb al meppen met een stok gekregen van een dwerg, ik heb me verkleed, ik heb in gigantische cilinders gezeten, ik ben omvergeblazen met een waterstraal uit een brandweerslang, de lijst is eindeloos. Ik ben opgedoken in het sketchprogramma ‘Saturday Night Live’. Om maar te zeggen dat je niet kan voorspellen in welke bizarre situaties je ons zal aantreffen. We amuseren ons al 25 jaar kostelijk, en dat is een van de redenen waarom we zo genieten van ons leven in deze band.”

MWN / Laura Lopez