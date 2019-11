Nieuwe ‘Fantastic Beasts’-film toont magie uit Brazilië

De derde ‘Fantastic Beasts’-film heeft eindelijk groen licht gekregen van filmstudio Warner Bros. De opnames gaan komende lente van start in Rio de Janeiro.

Het filmen moest eigenlijk dit jaar al beginnen, maar de opnames van het nieuwe deel van de ‘Harry Potter’-spin-off werden tot nu toe twee keer uitgesteld. Hoogstwaarschijnlijk vanwege de teleurstellende opbrengst van de laatste film in de serie, ‘The Crimes of Grindelwald’. Die haalde maar 650 miljoen dollar binnen, terwijl ‘Fantastic Beasts and Where to Find Them’ in 2016 een grote hit was met een opbrengst van meer dan 800 miljoen dollar. Warner Bros wil om die reden meer tijd nemen om de film te maken.