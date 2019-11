Laura Tesoro: “Als ik die kans ooit krijg, zal ik er heel blij mee zijn”

De Vlaamse zangeres Laura Tesoro timmert stevig aan haar carrière. Na haar deelname aan het Eurovisiesongfestival, ‘Liefde voor muziek’ en haar functie als coach in ‘The Voice Kids’, heeft ze nu ook haar eerste album. In de toekomst komt daar misschien nog wat leuks bij…

Het debuutalbum ‘Limits’ van Laura Tesoro gaat over perfectionisme, iets waar de 23-jarige zangeres al heel haar leven mee ‘kampt’. Dat heeft immers zijn voor- en nadelen. “Van alle nummers op de plaat vertelt ‘Limits’ het meest over mij. Ik ben inderdaad enorm perfectionistisch. Eén van de voordelen is dat ik echt nooit tevreden ben, en daarom ook keihard blijf werken. Het nadeel is dat ik soms enorm gefrustreerd ben als iets niet lukt. Als ik bijvoorbeeld in de studio sta en het lukt me niet meteen om een nummer juist in te zingen, kan ik helemaal niet meer zingen en moet ik ’s anderendaags terugkomen”, vertelt ze in Dag Allemaal.

Liefde verklaren in liedje

Een van de nummers op haar album, ‘Minutes’, heeft Laura geschreven voor haar vriend Jordan. Hij was dan ook de eerste die het nummer te horen kreeg. “’t Is leuk als iemand een liedje voor je schrijft, hé. Hij voelde zich wel vereerd toen hij het hoorde. Het is ook helemaal zoals ik onze relatie aanvoel. Onlangs vroeg iemand mij of ik het makkelijker vind om mijn liefde te verklaren in een liedje dan het gewoon te zeggen. Awel nee, ik heb totaal geen probleem om tegen Jordan te zeggen dat ik hem graag zie. Ik kan heel vlot praten over gevoelens. Maar door het in een nummer te zeggen, denk ik wel meer na over hoe ik het zeg en klinkt het sowieso veel mooier dan wanneer ik het er gewoon uit flap”, klinkt het.

Eigen tv-programma

Met een palmares als dat van Laura zou je verwachten dat ze binnenkort een eigen tv-programma krijgt. Daar is het nu nog te vroeg voor, maar zeg nooit nooit. “Ik heb niet echt die ambitie. Pas op, als ik op een dag de kans krijg, zal ik daar heel blij mee zijn. Maar ik denk niet dat ik er nu al klaar voor ben. Ik zie mezelf nog niet als volwaardige presentatrice. Daarom sta ik zo graag aan de zijde van Koen in ‘Belgium’s Got Talent’: ik kan nog heel veel van hem leren. En ik vind het ook gewoon leuk om samen met hem te presenteren. Daarnaast mag ik een programma in prime time presenteren, in de jury van ‘The Voice Kids’ zitten… Ik ben echt superblij met de kansen die ik van VTM krijg”, besluit ze.