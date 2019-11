Instagram test functie die je toelaat om orde te scheppen in je volgers

Sinds de opkomst van Instagram is er veel veranderd op het sociale mediakanaal. De grootste bummer was ongetwijfeld de aanpassing van het algoritme die ervoor zorgde dat betaalde content en grote accounts steeds meer in de belangstelling kwamen te staan. Maar de nieuwste functie van Instagram zou weleens een positieve verandering kunnen betekenen.

Omdat je de content van heel wat van de mensen die je volgt nog amper voorbij ziet komen, is het moeilijk om het overzicht te bewaren. Bovendien heb je niet altijd door welke profielen je standaard voorbijscrolt en op welke je juist vaak reageert. Om dat te veranderen komt Instagram met een nieuwe functie.

Interactie

Op dit moment zit die in de testfase en het is dus nog even wachten op het resultaat, maar het ziet er alvast veelbelovend uit. Het komt erop neer dat je dankzij de nieuwe functie de accounts die je volgt zou kunnen groeperen, zodat je meer overzicht krijgt. Denk bijvoorbeeld aan categorieën als ‘minste interactie’ of ‘meest getoond in je feed’. Het doel is om net meer interactie te creëren tussen Instagramgebruikers en op die manier het sociale mediakanaal nieuw – of extra – leven in te blazen. Wij zijn alvast benieuwd naar het resultaat.