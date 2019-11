Spoedartsen powernappen tijdens nachtdiensten in cocon

Jij ligt ‘s nachts waarschijnlijk gewoon in je bed, maar niet iedereen kan genieten van een deugddoende nachtrust. Ziekenhuispersoneel, bijvoorbeeld, staat dag en nacht paraat. Daarom voert het Jessa Ziekenhuis in Hasselt het project ‘Fit door de nacht’ in. Enkele maatregelen moeten zo de nachtdiensten voor artsen en verpleegkundigen aangenamer en gezonder maken. De opvallendste maatregel is een futuristische energycocon voor powernaps van maximum 20 minuten. «Het gaat puur over patiëntveiligheid: vermoeidheid en veiligheid gaan niet samen», zegt urgentiearts Agnes Meersman, diensthoofd spoedgevallen.

Mensen die in de nachtdienst werken, lopen meer risico op hart- en vaatziekten, diabetes, borstkanker, stressverschijnselen en slaap- en concentratieproblemen. Dat blijkt onder meer uit een rapport van de Nederlandse gezondheidsraad van oktober 2017. Daar wil het Jessa Ziekenhuis iets aan doen.

«Wat we gaan doen is nieuw voor de ziekenhuissector in België, maar enkele grote Nederlandse ziekenhuizen zijn er al meerdere jaren mee bezig. De NASA en de luchtvaartsector zetten er ook al enige tijd op in», zegt urgentiearts Agnes Meersman, diensthoofd spoedgevallen. «Eigenlijk is het niet te geloven dat men er in de Belgische zorgsector zo weinig aandacht aan besteedt.»

Artsen en verpleegkundigen kunnen er van een futuristische cocon gebruikmaken, uiteraard enkel als het werk dit toelaat. Daarbij maakt het ziekenhuis de nuance tussen powernap en slapen. «Met powernappen bedoelen we letterlijk ’resetten’, niet ’slapen’. Wie ervan gebruikmaakt, houdt ook zijn pieper bij zodat hij meteen inzetbaar is in urgente situaties», legt Meersman uit.

Kortere shiften

De spoedgevallendienst is intussen ook gestart met een testfase van 6 maanden om de uurroosters anders in te vullen. Zo start voor de verpleegkundigen binnenkort het zelfroosterbeleid, terwijl de shiften voor de artsen korter worden: geen 13 uur, maar maximaal 9 uur.

Verder zet Jessa in op gezond eten tijdens een nachtdienst, waarbij het personeel verse soep, vers fruit en noten aangeboden krijgt, ter vervanging van vette snacks en snelle koolhydraten. Daarnaast krijgen ze meer informatie over de tijdstippen wanneer ze best eten.