Meet an UPtimist

Wie? Erik Van den Broeck

Leeftijd? 34 jaar

Functie? Field technician security

Bedrijf? ENGIE

Wat doet u precies?

«Veiligheid staat centraal in onze job: we plaatsen camera’s, zorgen voor toegangscontrole, branddetectie, inbraakalarm. Dit alles integreren we in één systeem en werken we uit op maat van de klant. Het is een hele interessante uitdaging.»

Wat vindt u fijn aan de job?

«Geen enkele dag is dezelfde. Zelf ben ik vaak in de haven van Antwerpen aan de slag, maar ENGIE heeft projecten over heel België. Ook leuk is dat we in teamverband werken. De onderlinge sfeer is prima. Leidinggevenden tonen hun appreciatie voor ons werk. ENGIE levert ook veel inspanningen voor een optimale veiligheid op de werkvloer.»

Komen er regelmatig nieuwe functies vrij bij ENGIE?

ENGIE heeft heel wat vacatures.

Momenteel zijn er in België 17.000 werknemers, nieuwkomers zijn dus heel erg welkom.

Info: engie.be/jobs