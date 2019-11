Medex biedt artsen heel wat variatie en flexibiliteit!

Wie? Catherine Vanmeensel

Functie? Arts – Expert Medische Kwaliteit

Bedrijf? medex

Catherine Vanmeensel is arts medische kwaliteit bij Medex, een federale overheidsdienst die onder FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu valt. Daar worden momenteel extra artsen gezocht. Ze kunnen alvast rekenen op begeleiding en een fijn team. «We vormen een hechte, dynamische groep en dat is aangenaam.»

Hoe ziet jouw jobinhoud eruit?

«Fijn is dat ik veel contact heb met patiënten en dat de pathologieën heel verschillend zijn. Medex evalueert onder meer de arbeidsgeschiktheid na een arbeidsongeval of een langdurige ziekte bij ambtenaren van de federale overheid, in de onderwijssector, bij lokale overheden die bij Medex zijn aangesloten… Daarnaast keurt Medex ook piloten en chauffeurs. Medex is een echt kenniscentrum waarbij artsen een boeiende en afwisselende jobinhoud hebben.»

Wat zijn de voordelen van werken bij Medex?

«Onze afspraken liggen op voorhand vast, wat de combinatie werk-privé in balans houdt. Zelfs deeltijds werken is mogelijk, voor wie bijvoorbeeld nog een eigen kabinet heeft. Artsen krijgen ondersteuning van een administratief en paramedisch team. We werken met digitale tools. Medewerkers kunnen bijscholingen en opleidingen volgen. In elke provincie is er een afdeling van Medex. Nog pluspunten zijn de bereikbaarheid met het openbaar vervoer en de mogelijkheid om af en toe van thuis uit te werken.»

Maak kennis met Medex en vacatures: www.medex.belgium.be

We zoeken momenteel 3 artsen voor Gent, Brussel en Brugge.

Je kan tot en met 13 november solliciteren via Selor.be.