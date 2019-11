« Wij kijken naar de kracht van de patiënt, niet de beperking »

Naam? Tom Van Bael

Leeftijd? 40 jaar

Opleiding? Verkort traject verpleegkunde

Functie? Verpleegkundige op de opname-eenheid Ouderen in het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel

Wat houdt je job in?

«Ik heb 17 jaar als HR-verantwoordelijke gewerkt, maar twee jaar geleden besloot ik mijn leven om te gooien. Ik ben toen verpleegkunde gaan studeren en sinds september ben ik aan de slag in het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum. Daar werk ik in een gesloten leefeenheid met zestigplussers, die een psychische kwetsbaarheid hebben. Samen met onder andere een psychiater en maatschappelijk werker analyseer ik de omgeving van de patiënt, waarop we zorg op maat uitstippelen. Dat zijn zorgtaken die elke senior wel kan gebruiken, maar ook therapiesessies. Daarnaast creëren we een gezonde leefgemeenschap waar de patiënten zich thuis voelen. Met 22 verschillende patiënten ziet geen enkele dag er dus hetzelfde uit.»

Waarom doe je dit zo graag?

«Eindelijk kan ik mijn persoonlijke competenties volop inzetten! Heel belangrijk voor mij is dat we hier werken aan het herstel van de patiënt. We kijken naar de mogelijkheden, niet de beperkingen. Van opname tot ontslag ben ik verantwoordelijk voor een aantal patiënten. Als één van hen dan het ziekenhuis mag verlaten, geeft dat heel veel voldoening.»

Heeft de Vlaamse overheid nog meer zorgfuncties in petto?

«Binnen de Vlaamse overheid is er in verschillende instellingen zeker vraag naar verpleegkundigen, artsen en paramedici, maar daarnaast natuurlijk ook naar keukenpersoneel, technici of administratieve medewerkers. De overheid hecht ook veel belang aan opleidingen, die je intern of extern kan volgen. Omdat het zo’n grote organisatie is, kan je ervaring opdoen in verschillende entiteiten en na een tijdje zelfs doorgroeien tot leidinggevende of inhoudelijk expert.»

