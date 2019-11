Washington plaatst entourage van grootayatollah Khamenei op zwarte lijst

Washington heeft negen leden uit de entourage van de hoogste leider van Iran, Ali Khamenei, op een zwarte lijst geplaatst. De negen bekleden functies in verschillende belangrijke instellingen. Dat maakte het Amerikaanse ministerie van Financiën bekend, op de veertigste verjaardag van de gijzeling in de ambassade van de VS in Teheran. “Deze maatregel beperkt nog meer de mogelijkheden van de hoogste leider om zijn politiek van terreur en verdrukking uit te voeren”, aldus minister van Financiën Steven Mnuchin in een communiqué. Hij beweerde dat de geviseerde personen “betrokken waren bij een groot aantal schadelijke daden van het regime”.

De regering van president Donald Trump, die in eigen land steeds meer in opspraak komt in het Oekraïne-schandaal, legde in juni sancties op aan Khamenei. Ditmaal worden dus ook verschillende verantwoordelijken geviseerd die door hem benoemd zijn. De sancties zorgen ervoor dat hun bezittingen bevroren kunnen worden in de VS. Ook kunnen ze verhinderd worden zaken te doen met Amerikanen.

De sancties komen bovenop een lange lijst andere maatregelen die de VS hebben ingesteld tegen het regime in Teheran, sinds Trump in mei 2018 uit het internationaal nucleair akkoord stapte met Iran. De Republikeinse miljardair vindt dat akkoord onvoldoende, maar wil wel praten over “een beter akkoord”, wat Iran dan weer weigert.

De Amerikaanse buitenlandminister Mike Pompeo richtte zich voor de veertigste verjaardag van het begin van de gijzeling van de ambassade van de VS in Teheran eerder al tot Iran. Hij riep het land op “om onmiddellijk alle vermiste en onjuist vastgehouden Amerikanen vrij te laten”. Het gaat onder anderen om een ex-FBI-agent, een wetenschapper en een zakenman.

Bron: Belga