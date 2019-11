Stijn Devolder (40) hangt fiets aan de haak

Stijn Devolder zet op 40-jarige leeftijd een punt achter zijn wielercarrière. “Ik had het besluit deze zomer al genomen. De leeftijd begint mij parten te spelen”, zegt hij aan Belga. Devolder was met zijn veertig lentes de Belgische ouderdomsdeken in het peloton. Aanvankelijk wilde hij eind 2018 al stoppen. “Maar omdat ik de kans kreeg om dit jaar bij Corendon aan de zijde van Mathieu van der Poel te fietsen, besloot ik nog een jaar verder te doen. Maar nu was het plan in alle stilte te stoppen. Ik ben tevreden over mijn carrière en de resultaten die ik heb behaald”, legt de West-Vlaming uit.

Stijn Devolder debuteerde in 2001 als stagiair bij Mapei-Quick.Step. In zijn lange profcarrière die bijna twee decennia duurde, verdedigde hij de kleuren van Vlaanderen-T-Interim (2002-2003), US Postal/Discovery Channel (2004-2007), Quick.Step-Innergetic (2008-2010), Vacansoleil-DCM (2011-2012), RadioShack/Trek (2013-2016), Véranda’s Willems-Crelan (2017-2018) en Corendon-Circus (2019).

“Volderke” won onder meer twee keer de Ronde van Vlaanderen (in 2008 en 2009), werd drie keer Belgisch kampioen op de weg (in 2007, 2010 en 2013) en twee keer Belgisch kampioen tijdrijden (in 2008 en 2010).

bron: Belga