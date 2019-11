Roemeens parlement geeft nieuwe regering nipt het vertrouwen

Het Roemeense parlement heeft de nieuwe regering onder leiding van premier Ludovic Orban het vertrouwen gegeven. Orban kreeg 240 stemmen, zeven meer dan nodig was. Tot op het laatste moment was het onduidelijk of Orban voldoende stemmen zou verzamelen, een teken van de aanhoudende politieke turbulentie in Roemenië. Als hij het niet had gehaald, zou de sociaaldemocratische Viorica Dancila aanblijven als waarnemend premier.

Ludovic Orban (56) is het hoofd van de Nationale Liberale Partij (PNL), die in de oppositie zat. Hij vervangt Dancila, die op 10 oktober tijdens een vertrouwensstemming het onderspit moest delven.

De regering-Dancila was de derde regering onder leiding van sociaaldemocraten die viel sinds de verkiezingen eind 2016. De regering-Orban zal besturen tot de volgende verkiezingen, die binnen het jaar moeten plaatsvinden. Maar er zijn ook vervroegde verkiezingen in de lente mogelijk.

Op 10 november vinden er wel al presidentsverkiezingen plaats in Roemenië. Een tweede ronde volgt waarschijnlijk twee weken later. De aftredende president Klaus Iohannis, die de steun heeft van Orbans PNL, is favoriet.

bron: Belga