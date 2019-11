Ontwerpteam vindt het jammer dat samenwerking met VRT wordt stopgezet

Het ontwerpteam dat met de VRT samenwerkte voor het nieuwe gebouw van de openbare omroep, vindt het zeer jammer dat de samenwerking wordt stopgezet. Dat laat het ontwerpteam maandagavond weten. Het ontwerpteam werd naar eigen zeggen afgelopen donderdagavond plots op de hoogte gebracht van de beslissing van VRT om het project te stoppen, na twee weken windstilte behoudens berichtgeving in de pers dat er gezocht zou worden naar een oplossing. “Als ontwerpers vinden we dit uiteraard zeer jammer. Het VRT-project is een uitzonderlijk project waar de verschillende leden van het ontwerpteam zich ten volle voor hebben ingezet. In de eerste plaats ten bate van de VRT-medewerker, maar ook ten behoeve van een mediagebouw als baken van cultuur en energiebron voor het dagelijkse leven in Brussel en Vlaanderen”, luidt het in de persmededeling.

Het ontwerpteam is er naar eigen zeggen van overtuigd dat “in nauwe samenwerking met de VRT een project op tafel ligt dat de gestelde budgettaire doelstellingen respecteert”. “Ook in de laatste besprekingen met de VRT zijn wij tot het uiterste gegaan om het project te doen slagen, maar we hebben niet alles in eigen handen”, luidt het nog.

De openbare omroep liet maandagochtend weten dat hij de samenwerking met de tijdelijke vereniging van architecten en ingenieurs voor het nieuwe gebouw met onmiddellijke ingang stopzet. Het huidige ontwerp is van de tijdelijke vereniging Robbrecht & Daem + Dierendonckblancke architects + Arup UK + VK group. De VRT zegt maandag dat hij het contract met deze vereniging heeft verbroken omdat hij zijn vertrouwen heeft verloren dat het bouwproject, met alle afgesproken functionaliteiten, binnen het budget kan worden gerealiseerd. De directie noemt de budgetoverschrijding “onaanvaardbaar”.

bron: Belga