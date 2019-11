“Niets progressief aan kinderen te laten starten met taalachterstand”

Wouter Duyck, professor cognitieve psychologie aan de universiteit van Gent, is een voorstander van het voornemen van de Vlaamse regering om taaltesten in te voeren voor kleuters. “Er is niks sociaal of progressief aan kindjes aan een traject te laten beginnen waar ze 12 jaar achter de feiten aanhollen”, reageert hij vandaag. Minister Weyts zei deze ochtend dat hij in uitvoering van het Vlaams regeerakkoord werk wil maken maken van een ‘uniforme net- en koepeloverschrijdende gestandaardiseerde taalscreening’ voor alle vijf-zesjarige kleuters. Voor leerlingen die onvoldoende scoren op de test wil de minister oplossingen op maat. Dat kan gaan van een speciaal begeleidingstraject in de lagere school tot een taalbadjaar tussen de kleuterklas en de lagere school.

Professor Duyck vindt dit een goed voorstel, omdat zo een optimale schoolcarrière gegarandeerd kan worden. Hij stelt dat kinderen die thuis een andere taal dan de schooltaal spreken het slechter doen op school. “Het is beter om die kinderen hun taal eerst op niveau te krijgen, want dat is de drager van de hele schoolcarrière. Het is heel logisch dat als het Nederlands minder is, alle vakken daaronder lijden.”

De resultaten van de taaltest mogen voor de professor bindend zijn, en leiden tot bijvoorbeeld een taalbadjaar. “Het gaat niet om een jaar missen, want ze maken die achterstand anders niet meer goed. Je moet leerlingen zo goed mogelijk aan de start brengen.” Wel benadrukt hij dat de toets over minimumcompetenties moet gaan, en er niet voor mag zorgen dat de toegang tot onderwijs heel moeilijk wordt gemaakt.

